Goed nieuws voor vegetariërs: dít bedrijf komt met een vegetarische frikandel

Waar vleeseters ruim de keus hebben in de friettent, ben je als vegetariër vaak aangewezen op een kaassouflé of bamischijf. Daar komt binnenkort gelukkig verandering in: het Limburgse bedrijf Flexitarian Bastards komt met een vegetarische frikandel.

De Vega Frick, zoals de snack heet, zou precies hetzelfde smaken als the real deal en is ook nog eens veel gezonder.

Gezonder

De Vega Frick is gemaakt van een vetvervanger die bestaat uit plantaardige vezels. De kruidensamenstelling doet het exact als een frikandel smaken, maar de Vega Frick is wel een stuk gezonder dan de vleesvariant. Waar je bij een normale frikandel al gauw zo’n 224 kcal binnenkrijgt, bevat de Vega Frick maar 74 kcal. Daarnaast bevat de vegetarische snack maar 0,5 plantaardige vetten, terwijl een echte frikandel 18 gram dierlijke vetten bevat. De Vega Frick is dus niet alleen fijn voor de dieren, maar ook voor je eigen lichaam!

Snackbar

Flexitarian Bastards richt zich nu vooral op snackbars, dus om de frikandel te proeven zul je tegen de tijd dat de frikandellen gelanceerd zijn even bij de plaatselijke friettent moeten checken of ze hem al hebben. Voor in de toekomst hoopt het bedrijf dat hun Vega Frick ook bij grote retailers in de schappen komt te liggen.

Bron: Flair.be. Beeld: iStock, Instagram