Smullen: 7 vegetarische gourmettips voor de feestdagen

December gourmetmaand! In de feestmaand gaat de grillplaat aan en genieten veel Nederlanders van een ouderwets avondje gourmet. Maar wat nou als je vegetarisch bent?

Geen paniek, wij hebben dé tips voor je.

1. Groente met een twist

Gegrilde groentes zijn zo gek nog niet. Maar als iedereen zich op luxe vlees- en vissoorten stort, kan een beetje extra sjeu aan je groente geen kwaad. In plaats van je gesneden groenten zo op de bakplaat te leggen, kun je er namelijk allemaal leuke dingen mee doen. Zo kun je spiesjes maken van je favoriete groenten voor een variatie aan smaken. Prik rode ui, verschillende soorten paddenstoelen, paprika en artisjok op een spies en grillen maar. Nog een idee: marineer je groenten. Maak een lekkere zoete marinade van ketjap, tahin, sesamzaadjes en wat grofgemalen zout, doe er wat blokjes aubergine in en laat een paar uur staan. Of ga voor courgette in een gember-sojasaus. Ook die doet het goed op de grillplaat!

2. Cheesy

Het komt in alle soorten en smaken en je kunt er bijna nooit genoeg van hebben: kaas. Ideaal om je gourmethapjes mee op te leuken. Schaaf plakken van een courgette en rol hier een plakje brie in. Even grillen en voilà: smeuïg, smaakvol én vegetarisch. Ditzelfde kun je doen met witlof en geitenkaas. Pak een blaadje van de witlof en doe een lepel geitenkaas met honing in het holle gedeelte van het blad. Leg dit even op de gril en top het af met verkruimelde walnoot. Wat een traktatie!

3. Pannenkoekjes

Een leuke afwisseling tijdens het gourmetten: pannenkoekjes. Deze kun je zowel zoet als hartig bereiden. Maak pannenkoekenbeslag, voeg hier een lepeltje vanille-extract aan toe en zet het beslag op tafel. Even afbakken tijdens het gourmetten en beleggen met een beetje vers fruit en/of een schepje ijs. Of ga voor hartig en mix geraspte groenten met ei, bloem, zout en peper. Heerlijk met een beetje kaas, zelfgemaakte tzatziki of groentesalsa.

4. Vleesvervangers

Tegenwoordig kun je de lekkerste vleesvervangers vinden. Ga naar de supermarkt of de vegetarische slager en haal kant en klaar een vegetarische snack. Probeer eens vleesvrije kippenvleugels of bonenburgers. Heerlijk op de grillplaat en amper van vlees te onderscheiden.

5. Verrassingselement

Groente wordt vaak net iets leuker als er een kleine verrassing in zit. Vul daarom je groente op met iets lekkers voor een verrassende smaaksensatie. Haal bijvoorbeeld de steeltjes uit champignons en hak deze fijn. Meng de fijngehakte steeltjes vervolgens met kaas, kleingesneden tomaat en olijf, peper, zout en een beetje olie. Of voeg aan de steeltjes een zelfgemaakte pesto toe met citroen en munt. Vervolgens vul je de champignons met dit mengsel en bak je ze. Makkelijk én smaakvol.

6. Jackfruit

We schreven het laatst al: jackfruit is dé hype als het gaat om lekkere vleesvervangers. Dit fruit wordt zo bereid, dat het net lijkt alsof je pulled pork eet, maar dan helemaal veganistisch. Waarom zouden we dit dan niet ook bij het gourmetten eten? Je koopt het in zakjes in de supermarkt en kunt het zelf op smaak brengen. Voeg een beetje barbecuekruiden of -saus toe en grill het op de plaat of in je pannetje. Vervolgens leg je het tussen twee broodjes en voeg je een schep coleslaw toe. Hemels!

7. Dips

Dips zijn onmisbaar. Ieder hapje of stukje groente wordt lekkerder met een sausje erbij. Haal Griekse yoghurt en rasp hier een komkommer doorheen. Voeg verse knoflook aan toe, peper, zout, wat olijfolie en fijngesneden bieslook en klaar ben je. Of maak zelf hummus met kikkererwten, olie en kruiden in de blender. Dat maakt je gourmetavond helemaal af en het leuke is: het is nog gezond ook.

