Deze pompoen pizza bodem bestaat voor 35% uit pompoen en is dus een stuk gezonder dan een normale pizzabodem. Anne van Anne Travel Foodie weet precies wat lekker en gezond is.

Ingrediënten:

Voor 2 personen:

• 1 bakje Groenteballetjes van Garden Gourmet

• 2 Pompoen pizzabodems van Magioni

• 1 blikje tomatenpuree (140 gram)

• 200 gram snijbonen

• 50 gram rucola

Bereidingswijze:

1. Verwarm de oven voor op 180C. Strijk de tomatenpuree uit over de twee pompoen pizzabodems en bak de pizzabodems 10-12 minuten in de oven.

2. Bereid de snijbonen volgens de aanwijzingen op de verpakking.

3. Snijd de groenteballetjes doormidden en bak ze 6 minuten mee in de oven. Keer halverwege om.

4. Beleg de pizza’s met de snijbonen en de groenteballetjes. Serveer de pizza met een handjevol rucola.

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: Gardengourmet.nl Beeld: Anne Travel Foodie.