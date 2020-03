7x vegetarische voedingsmiddelen die meer ijzer dan rood vlees bevatten

Als je geen vlees (meer) eet, ben je misschien bang dat je daarmee een ijzertekort oploopt. We weten namelijk allemaal dat rood vlees veel van dat belangrijke mineraal bevat. Maar wist je dat er in veel vegetarische voeding nog meer ijzer zit? Libelle zet de belangrijkste producten voor je op een rij.

Het leuke is dat de producten nog ontzettend lekker zijn ook. Wat dacht je bijvoorbeeld van drop? Ja, echt!

Linzen zijn niet alleen ontzettend veelzijdig en lekker, maar ook nog eens een grote bron van ijzer. Want 4 theelepels linzen bevatten al 4,5 milligram ijzer. Dagelijks hoeft een vrouw gemiddeld 14,8 milligram ijzer per dag binnen te krijgen, dus met het eten van een portie linzen kom je al flink in de buurt. De peulvrucht kun je gemakkelijk door salades, soepen of curry’s verwerken en is nog eens heel voedzaam ook.

Vijgen

Op zoek naar een gezond en lekker tussendoortje? Dan is een handje vijgen een goed idee. Je kunt zowel de gedroogde als de verse variant eten als lekkere snack waarmee je ook nog eens veel ijzer binnenkrijgt. Een vijg bevat namelijk 2 milligram ijzer. Eet er een paar per dag en je bent al goed op weg om voldoende ijzer binnen te krijgen.

Sesamzaadjes

Sesamzaadjes zijn maar klein, maar onderschat ze niet. Door dagelijks wat van de zaadjes over je eten te strooien, krijg je namelijk al veel van het belangrijke mineraal binnen. 20 gram sesamzaadjes bevat welgeteld 3 milligram ijzer.

Tofu

Vegetariërs en veganisten zijn niet onbekend met deze vleesvervanger en dat is niet voor niets. Tofu is niet alleen een grote bron van eiwitten, laag in calorieën en voedzaam, maar ook nog eens een zeer grote bron van ijzer. Per portie van 100 gram krijg je namelijk 3,5 gram ijzer binnen.

Drop

Gezond is drop natuurlijk niet echt, maar ook deze snoepvariant bevat veel ijzer. Dus als je geen zin hebt in gezond eten, maar wel wilt letten op het binnenkrijgen van voldoende ijzer, kun je ook gewoon de snoeppot induiken. 50 gram dropjes staan namelijk gelijk aan 4 milligram ijzer.

Boerenkool

Boerenkool is de afgelopen periode heel populair geworden en dat is niet zomaar. Boerenkool als basis voor salades, door stampotten en zelfs door smoothies, overal wordt gesproken over deze gezonde groente. 150 gram boerenkool bevat 3 milligram ijzer, dus blijf het vooral lekker in je salades en smoothies gebruiken.

Pistachenootjes

Lekker bij de borrel, als tussendoortje of door salades; pistachenootjes kun je op heel veel verschillende manieren door gerechten verwerken. En dat is een goede keuze, want daarmee zorg je ook nog eens dat je voldoende ijzer binnenkrijgt. De kleine nootjes moet je niet onderschatten, want ze bevatten namelijk 14 milligram ijzer per 100 gram.

Bron: Women’s Health. Beeld: iStock