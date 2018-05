Venkel op het menu? Zó maak je deze groente schoon

Het is bijna juni en dat betekent dat venkel binnenkort weer in de schappen ligt. Deze oer-Hollandse groente is naast lekker ook nog eens heel goed voor je. Maar dan moet je wel weten hoe je ‘m bereidt.

Venkel groeit het best onder de zon. Daarom ligt de groente van Nederlandse bodem alleen in de zomer in de supermarkt. Ook is ‘ie hier biologisch; er wordt weinig gebruik gemaakt van bestrijdingsmiddelen. Tóch moet je ‘m goed schoonmaken. En wel zó:

Was de venkel goed schoon onder koud, stromend water. Verwijder bruine vlekjes met een dunschiller. Trek of snijd het lelijke blad er vanaf, net als de stugge stelen. Die kun je gebruiken in een bouillon of stoofgerecht. Vooral in het groen zitten veel goede stoffen en smaak. Hak de blaadjes, het venkelkruid, fijn. Heerlijk voor in salades, sausjes of soepen.

Venkel bewaren

Hoe ouder de venkel, des te minder smaak. Daarom doe je er goed aan de groente zo vers mogelijk te kopen en het liefst binnen een paar dagen te stoven, stomen, roosteren, grillen óf rauw op te eten. Als de rokken van de plant spierwit zijn, is de venkel het lekkerst. Krijg je ‘m niet in een keer op, of wil je ‘m nog even bewaren? Wikkel de groente dan in vershoudfolie en leg het in de koelkast. Zo gaat het een kleine week mee.

Het is weliswaar een kerstrecept, maar in deze video zie je vanaf 2:52 hoe je venkel snijdt:

