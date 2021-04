Verdraaid lekker: romige en glutenvrije syllabub met bramen

Het was op Koningsdag ouderwets druk in Amsterdam en andere grote steden. Gezellig, maar niet corona-proof. Epidemioloog Alma Tostmann roept mensen dan ook op in ‘een soort quarantaine’ te gaan.

De straten van Amsterdam, Breda, Haarlem en andere grote steden liepen dinsdag vol. Feestende koningsdaggangers genoten alsof er geen corona was. En dat is zorgelijk, volgens verschillende virologen. Zo keek ook viroloog Marion Koopmans met bezorgdheid naar de beelden van overvolle straten. “We zijn er echt nog niet”, zei ze in een gesprek op NPO Radio 1.

“Het is begrijpelijk, want we merken aan alle kanten dat er wat ruimte moet zijn voor wat meer activiteiten”, zegt Koopmans. “Maar het is echt nog zorgelijk. We kunnen ons niet heel veel permitteren.”

Ondanks dat de festiviteiten buiten plaatsvonden, vormt de koningsdagdrukte een groot risico. “Buíten hutjemutje is ook een risico”, zegt Koopmans daarover. “En dan ook nog zingen en dat soort dingen, dat is een zeker risico nemen.”

Ook de zorg keek met lede ogen naar de feestende massa’s. “Het zweet loopt ons over de rug”, zegt een ic-verpleegkundige op Twitter. “De zorgen stapelen zich letterlijk op. Maar toch zijn er mensen die er voor kiezen om hutjemutje op een enkele vierkante meter #koningsdag2021 te vieren alsof het 2019 is.”

Om te voorkomen dat de drukte zorgt voor een nieuwe coronagolf, plaatst epidemioloog Alma Tostmann een oproep op Twitter. “Laat koningsdag geen #Kickstart zijn voor nóg een golf in #COVID19 besmettingen!”, begint zij haar oproep. “Ben je gisteren langdurig op volle drukke plekken geweest? Dan is het verstandig om de komende week weinig contacten te hebben – soort #quarantaine dus.”

De koninklijke familie was ondertussen in Eindhoven voor (corona-proof) evenementen. Dit is hoe hun dag eruit zag.

