Vergeet zonnebloempitten: pompoenpitten zijn dé snack van dit moment!

Of je nu een pompoensoep gaat maken of pompoenpuree, het schoonmaken en snijden van een pompoen is een flinke klus. Het zou dan ook zonde zijn als je er niet alles uithaalt wat er in zit, toch? Gooi die pompoenpitten die overblijven daarom niet weg, maar maak er een heerlijke snack van!

Pompoenpitten zijn namelijk niet alleen hartstikke gezond, maar ook nog eens heel lekker!

De juiste pompoen vinden

Wist je dat er speciale pompoenrassen zijn die éxtra veel pitten bevatten? De groengele Styrian- en Kakaipompoen bijvoorbeeld. Mocht je deze niet kunnen vinden, kun je het beste voor een extra grote pompoen gaan, deze heeft immers ook meer en grotere zaden. Klop er voor de zekerheid ook nog even op: hoe holler de pompoen klinkt, hoe meer ruimte deze heeft voor pitten.

Zó ga je aan de slag

Trek het vruchtvlees van de pitten en spoel ze af. Spreid ze vervolgens ruim uit over een bakplaat met bakpapier en zorg ervoor dat alle pitte zoveel mogelijk hitte krijgen. Schep ze om met wat olie en bestrooi met je favoriete kruidenmix. Bak ze vervolgens op 180 graden Celsius voor ongeveer 15 minuten of wacht simpelweg tot ze goudbruin zijn. Laat ze afkoelen en eet ze daarna lekker uit het handje! Bewaar er ook nog een paar, zodat je deze de komende dagen door een salade of soep kan gooien voor wat extra crunch. Ook lekker: bestrooi een aantal pompoenpitten met kaneel zodat je ze de volgende dag door je muesli kan gooien.

Wist je trouwens dat je een pompoen ook kunt gebruiken om in soep in te serveren? Leuk voor een speciale gelegenheid! In deze video kun je zien hoe je dit kunt doen:

Bron: Kitchnn. Beeld: iStock