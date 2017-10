Het internet wordt gek: zó hoor je een vergiet dus echt te gebruiken

Wie denkt altijd op een handige manier de pasta te laten uitlekken in een vergiet: kijk hier maar even naar.

Want op Twitter deelt een pasta-liefhebber hoe je nu werkelijk je water scheidt van je deegwaar. En sindsdien gaan de foto’s het hele internet over.

Oeps

Veel mensen verbazen zich tóch stiekem heel erg: dit is duidelijk de handigste manier om een vergiet te gebruiken. Maar ja, we gebruiken ‘m bijna allemaal vaak precies andersom, door de pasta in het vergiet te gooien en vervolgens met het vergiet te schudden zodat het water eruit lekt. Om vervolgens de pasta weer terug te mikken in de pan of op een bord.

Maar eigenlijk is het dus veel handiger om het vergiet boven de spaghetti in de pan te doen en het water zo af te gieten. Twitteraar Daibella deelde enthousiast de foto van haar speciale ‘ontdekking’. Ze kon er wel om lachen: hoe kan het dat ze dit niet eerder wist, vraagt ze zichzelf af. En daar denken veel mensen hetzelfde over: haar bericht is al meer dan 74.000 keer geliket.

Good morning to everyone. Just saw this on Facebook and spazzed. pic.twitter.com/YB8qJ2a1g5 — Daibella (@Daibellaaa) 2 oktober 2017

Bron: Good Housekeeping. Beeld: iStock