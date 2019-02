Er schuilt een heel grappig verhaal achter deze beroemde koekjes

Je sopt ‘m in de thee, werkt zo gedachteloos een heel pak weg en het is je beste vriend als je herstellende bent van een buikgriep en nog maar weinig kan verdragen (want: valt niet zo zwaar op de maag – als je het bij 1 kan laten). De petit-beurre koekjes van LU hebben ons in goede en in slechte tijden bijgestaan, maar wist je dat achter het ontwerp van het koekje een verhaal schuilgaat?

Het vierkante koekje met de afgeronde hoekjes is niet zomaar op die manier gemaakt. De rand bestaat uit 52 rondjes die staan voor het aantal weken per jaar. De vier grotere rondjes op de hoeken staan voor het aantal seizoenen. In het midden van het koekje zijn 24 puntjes gegraveerd: het aantal uren in een dag. Daarnaast is het koekje precies 7 centimeter lang, wat staat voor het aantal dagen van de week.

Advertentie

LU

Het woord ‘Nantes’ op het koekje is de woonplaats van banketbakker en bedenker Louis Lefèvre-Utile. Zijn initialen: LU. En zo is de cirkel rond.

Met recht een koekje voor ieder moment van het jaar dus. Zoals een gevatte twitteraar opmerkte: toch jammer dat er niet 365 koekjes in een pak zitten.

De 4 hoeken van het koekje Petit Beurre vertegenwoordigen de 4 seizoenen. De rondjes aan de zijkanten (52 in totaal) staan voor de 52 weken van het jaar. Het koekje meet verder 7 cm (= de 7 dagen van de week). En de 24 puntjes in het midden staan voor de 24 uren in een dag! pic.twitter.com/nlkyqVnEaS — Waarom weet ik dit? (@waaromweetikdit) February 21, 2019

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Twitter. Beeld: iStock