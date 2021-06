Verrassend: ook deze 5 etenswaren bevatten suiker

Per jaar eten Nederlanders gemiddeld 40 kilo suiker. Dat staat gelijk aan het eten van zo’n 28 klontjes per dag.

De Nationale Suiker Challenge is van 7 tot en met 13 juni. In die week kun je de uitdaging aangaan om een week suikervrij te eten. En dat is moeilijker dan je denkt, want ook in producten waarvan je het niet verwacht kan een hoop suiker zitten. We zetten een aantal producten met verborgen suikers voor je op een rijtje:

Advertentie

1. Sinaasappelsap

We weten allemaal dat een pak vruchtensap of sinaasappelsap er vol mee zit. Toch ga je er vaak vanuit dat na het drinken van een glas versgeperst jus d’orange goed bezig bent. Helaas valt dit vies tegen. Fruit is gezond, maar dat maakt fruitsap nog niet gezond. Zo bevat een sinaasappel vezels, maar het sap amper. In sinaasappelsap zit bovendien ook veel suiker: wel zeven klontjes per glas. Dit zijn natuurlijke suikers, maar wel zonder vezels. Terwijl die vezels de opname van suiker juist afremmen.

2. Light chips

Trap niet te veel in light-producten. Ook al staat er light op een verpakking, er kan nog steeds veel suiker in zitten. De regel is namelijk dat er slechts hooguit 30% minder van een bepaald ingrediënt in hoeft te zitten. Veel mensen denken dat dit over het aantal calorieën gaat, maar dat is dus niet het geval. Bovendien bevat Lay’s light chips zelfs méér suiker en zout dan de normale variant.

3. Plantaardige melk