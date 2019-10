Dit zijn de verrassende gezondheidsvoordelen van zeegroenten

Een broodje met kruidenboter is genieten geblazen, maar zou je ook bezwijken bij een broodje met gedroogde zeewierboter? Zeegroenten klinken niet direct lekker, maar dat is het wel. En het is nog gezond ook.

De ín zee geteelde groenten hebben een unieke zilte smaak die elk gerecht een verrassende twist geeft. Er is een groot aanbod, het is smaakvol, kleurrijk, gezond, duurzaam, you name it. Tevens heeft het 10 keer zo veel mineralen als de groenten die op het land worden gekweekt. Waarom wisten we dit niet eerder?

De verhoudingen in het grote aanbod zeegroenten verschillen natuurlijk, maar gemiddeld genomen kun je de volgende voordelen verwachten:

Vitaminebom

Vitamine A, B-complex, vitamine C, D, E en K én de mineralen magnesium, ijzer, koper, mangaan, selenium, jodium. Allemaal in 1 ingrediënt. Daar kun je bijna de vitaminesupplementen voor achterwege laten.

Antioxidanten

Ook vind je een boel antioxidanten terug in je stukje zeevenkel. Dit zijn voedingsstoffen die dienen als bescherming tegen vrije radicalen. Eh, kort uitgelegd: onder andere bij het verbranden ontstaan bijproducten die we vrije radicalen noemen. Deze ‘agressieve moleculen’ zijn niet onvermijdelijk, wel beter om zoveel mogelijk te beperken. Ze maken namelijk je cellen, andere moleculen en je DNA kapot. De antioxidanten maken deze vrije radicalen als het ware onschadelijk.

Eiwitten

Om in dit gezondheidslesje te blijven hangen: ook bevatten de zeegroenten maar liefst 9 essentiële aminozuren. Dit zijn eiwitten die ons lichaam zelf niet kunnen produceren, en je dus moet verkrijgen via voeding. Een van die aminozuren is methionine: deze zorgt voor gezonde nagels, huid en haar (en dat wíl je natuurlijk). Ook gaat het vetophopingen tegen en ondersteunt het de lever bij de ontgifting.

Omega-3

Vis bevat véél omega-3, dat weet je. Maar hoe denk je dat vissen hieraan komen? Juist, doordat zij ook zeegroentes eten. En die omega-3 zorgt op z’n beurt weer voor ontzettend veel gezondheidsvoordelen. Want wist je dat de meeste Nederlanders te veel omega-6 hebben ten opzichte van omega-3? Dit zorgt voor allerlei ontstekingen en in ernstiger geval zelfs aandoeningen zoals hart- en vaatziekten, fybromyalgie en reuma. Ieks, snel en takje zeebanaan naar binnen werken. Ook draagt omega-3 opnieuw bij aan goed huid, goed haar en een goede vochtbalans.

Een bordje met…

Maar wat zijn die zeegroenten nu precies? We lichten een paar van onze favorieten graag toe. Zo heb je zeekraal. Natuurlijk, zeekraal. Dat klinkt niet geheel onbekend in de oren. Maar misschien iets minder bekend in je salade, toch een fijne zoute toevoeging. Ook kun je dit heerlijk bakken en als groenten eten. Dat is eens een andere toevoeging aan je AVG’tje (aardappelen, vlees en groenten).

Kleurijk

Zeebanaan groeit in strengen op zanderige grond. Maar de vlezige blaadjes hebben een zilte, kruidige smaak en zijn prachtig groen, geel of vuurrood. Lamsoren hebben dan weer iets weg van worteltjes. Geblancheerd of geroerbakt lijken lamsoren juist op spinazie, maar wel met een echte zeesmaak.

Recepten

Enfin, in Libelle 42 hebben we een aantal heerlijke recepten met zeevenkel, lamsoor, zeewier, ijskruid en zeebanaan uitgelicht. Pizza bianco met lamsoor, anyone?

Bron: vangeldernederland. Beeld: iStock