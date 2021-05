Dít verrassende ingrediënt voorkomt dat je fruitsalade bruin wordt

We kunnen binnenkort weer van ‘s ochtends vroeg tot acht uur ‘s avonds naar het terras. Ook mogen we weer binnen sporten en een dagje naar pretparken, dierentuinen en speeltuinen.

Deze versoepelingen gaan in vanaf woensdag 19 mei, míts de ziekenhuisbezetting blijft dalen. Dat maakten demissionair premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge bekend tijdens de persconferentie van 11 mei. Verder zijn ze voorzichtig optimistisch over de vakanties naar het buitenland.

Noodrem

“Alles wijst erop dat we op weg zijn naar een mooie zomer”, zegt Rutte tijdens de persconferentie. Het kabinet kondigt dan ook een een aantal versoepelingen aan. Maar wees niet té enthousiast, want op maandag 17 mei wordt bekeken of deze voorgenomen versoepelingen ook écht mogelijk zijn. Het kabinet vindt het namelijk nog te vroeg om daadwerkelijk te beslissing te nemen om een sprong te wagen naar de tweede fase van het het versoepelingsplan. Daarom worden de laatste puntjes later pas op de i gezet.

De nieuwe versoepelingen zijn onder voorwaarden. Ten eerste moet het aantal ziekenhuisopnames blijven dalen. Als dit tegenvalt, wil het kabinet op de “pauzeknop” drukken. Mochten de ziekenhuisopnames wél zijn gedaald? Dan zijn dít de versoepelingen van stap twee:

1. Contactberoepen

Alle contactberoepen aan de slag. Eerder mochten fysiotherapeuten, schoonheidsspecialisten en kappers hun werk weer doen, maar vanaf volgende week mogen waarschijnlijk ook de sekswerkers weer aan het werk.

2. Buitenhoreca

Nu kon je alleen van 12.00 uur tot 18.00 uur een terrasje pakken. Deze tijden worden wat verruimd, blijkt na de persconferentie. Zo kunnen terrassen voortaan vanaf ‘s ochtends 06.00 uur open voor ontbijt, tot ‘s avonds 20.00 uur voor diner. Nog steeds onder dezelfde voorwaarden. De nieuwe regels gelden ook voor de sportkantines.

3. Meer sportmogelijkheden

Sportscholen gaan weer open. Dat betekent dat er zowel buiten als binnen gesport mag worden. Voor binnen geldt een maximumaantal van 30 personen. Ook teamsport is weer toegestaan. Kleedkamers en douches blijven gesloten, met uitzondering van de kleedkamers bij zwembaden. Geen wedstrijden en geen publiek.

4. Openluchttheaters en -musea

Ook de openluchtheaters, openluchtmusea en andere culturele instellingen in de buitenlucht weer open. Binnenruimtes, waar mensen zelf aan kunst doen, gaan ook weer open, zoals muziek- en dansscholen. Ook daar geldt: maximaal dertig mensen in een ruimte, 1,5 meter afstand en registratie vooraf.

5. Recreatie buiten

De zogenoemde doorstroomlocaties, zoals (pret-)parken, dierentuinen, speeltuinen, openluchtmusea, -monumenten en -theaters mogen hun deuren weer openen. Wel moet er gereserveerd worden. Ook muziekscholen mogen ook weer leerlingen ontvangen.

Alles wat buiten is, is toegankelijk. Bij bijvoorbeeld pretparken en dierentuinen mogen dus alleen de attracties en dierenverblijven buiten open. Bij de Efteling mag de Python dus wel open, maar de Droomvlucht niet.

Voortgezet onderwijs

Er wordt gepleit om de anderhalvemetermaatregel in het onderwijs los te laten. Juist voor jongeren in het voortgezet onderwijs is contact met leeftijdsgenoten een eerste levensbehoefte. Maar het OMT waarschuwt voor het te vroeg loslaten, want dat leidt tot langdurige druk in de zorg. Daarom gaan we daar nog eens goed kijken. Uiterlijk dinsdag 25 mei hakt het kabinet daarover de knoop door.

Vakanties

Hugo de Jonge is voorzichtig optimistisch over de zomervakantie. Het algemene advies om niet naar het buitenland te reizen vervalt volgende week.

Het huidige advies is: reis alleen naar het buitenland als dat noodzakelijk is. Dit algemene advies loopt tot half mei. “Vanaf zaterdag 15 mei kijken we per land of gebied wat de situatie is en of je daar veilig naartoe kan”, zegt Hugo de Jonge. Ze gaan werken met kleurcodes per land. Staat een land op geel? Dan kun je daar in principe op vakantie. Maar corona is niet weg, dus helemaal zorgeloos kun je nog niet op reis. Zo moet je je wel aan de regels van dat land houden. Het kan zijn dat je een negatieve testuitslag moet laten zien. Houd er ook rekening mee dat andere landen Nederland als een risicoland kunnen zien, waardoor je misschien in quarantaine moet. Ga ook niet op reis als je klachten hebt of besmet bent.

Op dinsdag 1 juni is er een nieuwe persconferentie over stap drie.

Bron: Rijksoverheid. Beeld: ANP