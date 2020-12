Minderen met vlees in 2021? Probeer déze verrassende vleesvervanger

Resveratrol: het middeltje is in 2020 in populariteit enorm gestegen. Waarom? Het supplement zou het ziektebeeld bij een coronabesmetting minder heftig maken. En dat zit zo.

Resveratrol is een antioxidant dat voorkomt in allerlei plantsoorten. Het middeltje heeft veel gezondheidsvoordelen, maar in 2020 is daar een voordeel bij gekomen: resveratrol zou zorgen voor een minder heftig ziektebeeld bij coronapatiënten.

Peter van der Voort, hoofd Intensive Care van het UMC Groningen, liet dat eerder dit jaar al weten in het programma Jinek. Coronapatiënten die op de intensive care terechtkomen, zouden volgens hem veelal kampen met overgewicht. Het verband tussen vetweefsel in de buik en het coronavirus werd dan ook onderzocht. In buikvet zit de stof leptine. Dit eiwit wordt in buikvet aangemaakt. Maar bij coronapatiënten blijkt dit stofje ook in het bloed voor. En dat kan verregaande gevolgen hebben, zoals trombose.

Ziektebeeld

Maar wat heeft resveratrol hiermee te maken? Volgens Van Der Voort zou dit voedingssupplement de aanmaak van leptine remmen. En omdat de leptine in het bloed van coronapatiënten voor problemen kan zorgen, zou resveratrol mogelijk een oplossing bieden. Je zou door resveratrol te slikken minder leptine aanmaken en daardoor een minder heftig ziektebeeld hebben. Met dus minder zware klachten.

Populair

Van der Voort benadrukt dat er nog geen bewijs is voor zijn aanname. Maar interessant is het wel. Dat vonden ook veel Nederlanders, want sinds de uitspraken van Van der Voort is er een run op resveratrol ontstaan. Ook al is er nog geen gedegen bewijs voor een positief effect, echt kwaad kan resveratrol niet doen. Veel mensen besloten dus om het zekere voor het onzekere te nemen en de supplementen maar alvast in te slaan.

Chocoladetaart

Geldt dat ook voor jou? Raadpleeg dan eerst even je huisarts om te checken of de antioxidant samengaat met eventuele medicatie die je gebruikt. Als je vervolgens denkt je slag te kunnen slaan bij de drogisterij, heb je het waarschijnlijk mis. Resveratrol is door zijn populariteit maar moeilijk te verkrijgen. Maar er is ook goed nieuws: je hoeft niet eens pillen te slikken om dit stofje binnen te krijgen. Het zit ook in allerlei (gezonde) producten. Zo kun je cranberries, blauwe bessen, blauwe druiven, aardbeien, pinda’s en cacao nuttigen om aan je resveratrol te komen. En als uiteindelijk blijkt dat resveratrol tóch niet werkt in de strijd tegen corona, heb je in ieder geval nog een goed excuus om een lekkere chocoladetaart met aardbei te maken.

Voor je weerstand is het natuurlijk sowieso goed om genoeg vitamines binnen te krijgen. Zeker vitamine C is belangrijk voor je immuunsysteem. En zo veel groente en fruit moet je eten om genoeg vitamine C binnen te krijgen.

