Libelle Legt Uit: wat is het verschil tussen amandelmeel en amandelbloem?

Wil je iets gezonds bakken? Dan wordt je waarschijnlijk aangeraden amandelbloem of -meel te gebruiken. Maar wat is nu eigenlijk het verschil tussen die twee?

Creatief zijn in de keuken met ingrediënten zoals amandelmeel en amandelbloem kan wonderen doen voor je gezondheid. Uit Amerikaans onderzoek blijkt namelijk dat de unieke combinatie van vitaminen, mineralen en plantaardige stoffen in amandelen het risico op diabetes en hart- en vaatziekten kan verkleinen.

Maar de ene keer staat er amandelbloem tussen de ingrediënten en de andere keer amandelbloem. Wat is het verschil tussen die twee? En hoe erg is het als je een keer bloem pakt in plaats van meel?

Amandelbloem

Amandelbloem is gemaakt van fijngemalen, geblancheerde amandelen. Dit betekent dat de amandelen zijn gekookt, om de schil makkelijk te verwijderen. Eenmaal gekookt en gevild, worden de amandelen vervolgens gemalen in een blender of keukenmachine tot het bijna poeder is. Het resultaat? Een bleke, soms lichtgele bloem die heel zacht aanvoelt.

Amandelmeel

Amandelmeel heeft een heel andere structuur. Aangezien de amandel met schil wordt gemalen, krijgt het meel een grovere, kruimeligere textuur met donkerbruine en gele vlekken.

Verschil

Qua voeding zijn amandelbloem en -meel in principe identiek. Het grootste verschil zit ‘m in de volume en massa. Aangezien amandelbloem fijner wordt gemalen, kan het bijdragen aan een dichtere textuur dan waneer amandelmeel wordt gebruikt. Meel is een stuk steviger.

Dus bij recepten waarbij het uiterlijk heel belangrijk is, kun je het beste amandelbloem gebruiken. Daarom is bloem de beste optie voor koekjes-, cake- of muffinrecepten. Omdat amandelmeel kruimeliger is, is het een geweldige glutenvrije broodkruimel voor het korstje van vis, kip of andere dingen. Sowieso is meel de beste optie in zoute en hartige recepten. Voor brood maakt het niet heel veel uit en kun je ze zelfs door elkaar gebruiken.

Bron: Women’s Health UK. Beeld: iStock