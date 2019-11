Dít is het verschil tussen bakpoeder en baking soda

Bakpoeder en baking soda lijken op elkaar, toch zijn deze twee middeltjes niet hetzelfde. Zo kun je het zeker niet altijd ‘in plaats van’ gebruiken. Wij leggen je uit wat het verschil is tussen de twee.

Allereerst staat baking soda erom bekend dat je het ook buiten de keuken kunt gebruiken. Bijvoorbeeld als schoonmaakmiddel. Maar het wordt ook weleens op de huid gebruikt, door er bijvoorbeeld een scrubje van te maken. Een groot verschil met bakpoeder, want daar smeren we doorgaans ons gezicht of de badkamer niet mee in.

Zuur

Een groot verschil tussen de twee is dat baking soda sterker is dan bakpoeder. Wel komen veel eigenschappen overeen. Ze zorgen er namelijk beide voor dat je baksel sneller gaat rijzen. Baking soda gebruik je alleen wanneer je baksel een zuur of zuurhoudend ingrediënt bevat. Als baking soda in aanraking komt met zuur, ontstaan er gasbelletjes waardoor het baksel luchtig wordt. Het verschil met bakpoeder is dat hier al een droog zuur aan is toegevoegd.

Smaak

Als je baking soda verkeerd gebruikt, kun je de smaak van het baksel flink verpesten. Als je het toevoegt zonder dat er een zuur ingrediënt in je baksel zit, zal er een vieze smaak ontstaan. Bij bakpoeder is dat niet zo. Bakpoeder kun je gebruiken om gist te vervangen en verandert de smaak van je baksel niet.

Juiste moment

Ook is er een verschil in wanneer je het aan je baksel mag toevoegen. Baking soda kun je het beste later in je bakproces toevoegen, omdat het gelijk begint te werken. Bakpoeder kun je ook op eerder moment aan het baksel toevoegen.

Gouden regel

Baking soda en bakpoeder lijken dus op elkaar, maar je kunt ze beter niet door elkaar halen. Er is een regel die je moet onthouden: baking soda kun je vervangen door bakpoeder, maar bakpoeder mag je niet vervangen door baking soda.

