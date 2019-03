Als je een taart gaat bakken, heb je dan meel of bloem nodig? En welke van de twee meelsoorten kun je nou het beste gebruiken voor het maken van een goed brooddeeg? Libelle geeft antwoord op deze prangende keukenvraag.

Beide zijn wit en door de structuur kun je de twee ook niet direct uit elkaar houden. Maar er zit wel degelijk verschil in meel of bloem.

Hele graankorrel

Laten we beginnen bij meel. Meel wordt gemaakt van gemalen graan. Hiervoor wordt de hele graankorrel, mét kiem, kern en zemelen gebruikt. Het resultaat is het welbekende meel. Doordat dit nauwelijks bewerkt is, bevat deze meelsoort erg veel eiwitten en vezels.

Gezeefd meel

Wanneer je dit meel zeeft, ontstaat er bloem. De grootste vezels en kiemen worden door het zeven uit het meel verwijderd, waardoor er een zachtere en wittere textuur ontstaat. Door dit bewerkingsproces is bloem minder gezond dan meel, aangezien er weinig voedingsstoffen overblijven.

Bloem en meel, wat maak je ermee?

Het is eigenlijk heel simpel. Bloem kun je het beste gebruiken voor het maken van taarten, cakes en koekjes. Door de zachte textuur van bloem, krijg je ook een mooi beslag voor je baksels. Het grovere meel gebruik je wanneer je een brood of pannenkoeken wil bakken.

Niet mengen

Wanneer je de twee door elkaar haalt, merk je dit al snel aan je eigengemaakte creaties. Want koekjesdeeg van meel wordt grof en te kruimelig, en brood gemaakt van bloem mist de vezels en structuur. Nog een laatste tip: gebruik bloem en meel niet door elkaar, want dit is eigenlijk nooit een succes.

Bron: Elle Eten, beeld: Istock