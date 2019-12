Libelle Legt Uit: wat is het verschil tussen bosbessen en blauwe bessen?

In de volksmond noemen we blauwe bessen ook gewoon bosbessen, maar zijn het eigenlijk wel dezelfde soort bessen? Of is er wel degelijk verschil tussen de vruchten?

Het is niet bij iedereen bekend, maar er is duidelijk verschil tussen bosbessen en blauwe bessen.

Advertentie

Kleurloos

De blauwe bes is een plant uit de heifamilie en groeit aan een struik met een hoogte van 1,5 tot 2,5 meter. De blauwe best bloeit in trossen aan een bloem met een wit-crème tot roze kleur. De bessen zijn vrij groot en de sap is kleurloos.

Donker

De bosbes is een andere soort bes en groeit aan lage struiken in het bos. De vrucht is helemaal donkerblauw gekleurd. Bosbessen zijn en stuk kleiner dan blauwe bessen, hebben een donkerdere kleur en het sap is diepblauw. Bosbessen hebben van zichzelf een hele lekkere smaak.

Verschil

Dus het verschil is dat bosbessen klein zijn en individueel aan een struik groeien, terwijl blauwe bessen groter zijn en in trossen groeien. Bovendien is het vruchtvlees van een bosbes donker van kleur en de blauwe bes is wit van binnen.

Blauwe bessen:





Bosbessen:

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: Blauwbessen bier. Beeld: iStock