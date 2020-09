Wat is het verschil tussen gewone en biologische wijn?

Ook jij hebt vast weleens voor biologische wijn gekozen, puur omdat dit gezonder klinkt dan de conventionele wijn. Of omdat je hebt gehoord dat je katers hier minder erg van worden. Maar is dit ook écht zo?

Dat zou wel er-rug goed nieuws zijn.

Werkwijze

Biologische wijnbouw kenmerkt zich door een heuse holistische benadering. Er worden bij de maak geen chemisch-synthetische bestrijdingsmiddelen en genetisch gemodificeerde producten gebruikt. Voor bestrijding van parasitaire aanvallen worden enkel natuurlijke producten gebruikt én er wordt gebruikgemaakt van natuurlijke meststoffen in plaats van kunstmest.

Oké, so far goed nieuws voor de biologische landbouw en het behoud van de bodemvruchtbaarheid, maar dat zegt ons nog niet zoveel over onze katers. Daarvoor moeten we onder meer naar het sulfiet in de wijn kijken, en ja, daar zien we bij biologische wijn wel een voordeeltje. Hoe meer sulfiet, hoe vervelender doorgaans de katers zijn.

Wijn Sulfiet in conventionele wijn Sulfiet in biologische wijn Rood 150 mg per liter 100 mg per liter Rosé en wit 200 mg per liter 150 mg per liter Overige wijnen Variabel 30 mg per liter minder dan bij gewone wijn

Beter voor het milieu én onze katers… Wij proosten erop met een biologisch wijntje!

Vergeten je (biologische) wijn te koelen? Op deze manier is je fles binnen een kwartier koud:

