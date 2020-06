Wat is het verschil tussen Grana Padano en parmezaanse kaas?

Parmezaanse kaas is een Italiaanse korrelige kaas die heerlijk smaakt bij pizza en pasta. Maar is dit eigenlijk dezelfde kaas al Grana Padano? Of is er een verschil tussen die 2?

De enige echte parmezaanse kaas is Parmigiano Reggiano. Grana Padano lijkt hierop, maar is wel degelijk een andere soort kaas. Er is namelijk een duidelijk verschil tussen de 2 kazen.

