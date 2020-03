Libelle Legt Uit: wat is het verschil tussen groene, bruine en rode linzen?

Linzen zijn hartstikke gezond, aangezien ze boordevol ijzer, vezels en eiwitten zitten. Maar linzen bestaan zowel in het rood, groen als bruin. Wat is nu het verschil?

Linzen zijn ideaal om een soepje wat voller te maken of een salade wat meer vulling te geven. Maar linzen komen in diverse kleuren. Welke linzen gebruik je in welk gerecht?

Bruine linzen

Over het algemeen zijn bruine linzen de meest voorkomende linzensoort en waarschijnlijk ook degene die je in de supermarkt ziet liggen. Ze kunnen een beetje van kleur variëren, maar hebben over het algemeen een milde, aardse smaak. Ze zijn na 20 tot 30 minuten koken klaar om te eten en ze behouden de originele vorm goed.