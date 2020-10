Dít is het verschil tussen een groene en een bruine avocado

In de supermarkt kom je altijd twee soorten avocado’s tegen: eentje met een groene schil en eentje met een bruine schil. Maar wat is het verschil tussen een groene en een bruine avocado? En welke kun jij het beste kiezen voor jouw gerecht?

Dat zit zo.

Er zit wel degelijk een verschil tussen een groene en een bruine avocado. Zo hebben ze een andere textuur, een andere smaak, zijn ze niet beiden even romig en kun je ze het beste niet gebruiken voor dezelfde typen gerechten.

Enerzijds is er de Hass avocado. Deze avocado heeft een donkere, dikke en geribbelde schil. Deze soort komt oorspronkelijk uit Californië en werd daar voor het eerst verkocht in de jaren ’20 door postbode Rudolph Hass. Vandaar de naam. Deze avocadosoort is erg vet en romig. Het is het type avocado dat je het beste kunt gebruiken in romige gerechten zoals guacamole, pastasauzen met avocado of als smeersel op je geroosterde boterham.

Stevig en slank

De andere avocadosoort die je vaak langs ziet komen, is de Florida avocado. Deze avocado heeft een groene schil die een stuk gladder is dan de schil van de Hass avocado. Daarbij kan de Florida avocado maar liefst 6 keer zo groot worden als een Hass avocado! De Florida avocado die – je raadt het al – afkomstig is uit Florida, wordt ook wel vaak de Slimcado genoemd. Hiermee wordt gerefereerd naar het Engelse ‘slim‘, dat slank betekent. De avocado dankt zijn naam aan de hoeveelheid calorieën die erin zitten. Deze avocadosoort is namelijk een stuk minder vettig en romig dan de Hass avocado en bevat daardoor slechts 1/3 van de calorieën die in een Hass avocado zitten. Omdat deze avocado niet zo romig en zacht is, kun je hier beter geen guacamole van maken. Wel is deze avocado perfect om in blokjes in een salade te verwerken.

Heb je de juiste avocado voor jouw gerecht gekocht, maar is deze nog niet rijp? Met deze tip is je avocado in no time ready to eat!

Bron: AD. Beeld: iStock.