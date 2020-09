Geur, kleur of smaak: dít is het verschil tussen krenten en rozijnen

Krenten en druiven zijn allebei gedroogde druiven. Ze worden dan ook vaak met elkaar verward. Toch is er wel degelijk een verschil tussen de twee.

Zowel krenten als rozijnen zitten boordevol vitamines, mineralen en antioxidanten. Niet voor niets dat ze in de keuken in zowel zoete als hartige gerechten worden gebruikt. Maar wat is nu eigenlijk het verschil?

Advertentie

Krenten

De krent is een gedroogde druif van een specifiek pitloos ras, genaamd Raisin de Corinthe. Deze Franse naam is afkomstig van de Griekse stad Korinthe, waar de druiven oorspronkelijk werden verbouwd. De krent heeft een donkerblauwe tot bruine kleur en smaakt een beetje droog en zuur. Wel geldt: hoe donkerder de kleur, des te zoeter de krent.

Rozijnen

De rozijn is ook een gedroogde druif, maar rozijnen worden van verschillende, grote druivenrassen gemaakt. De kleur van rozijnen kan verschillen, dit heeft met het droogproces te maken. De kleur is namelijk afhankelijk van hoe lang hij gedroogd wordt. Hetzelfde geldt voor de smaak. Hoe langer je een rozijn droogt, hoe zoeter de smaak. Dit komt doordat het vochtgehalte van de druif tijdens het drogen daalt. Hierdoor krimpt de druif en krijgt het een donkerdere kleur. Hoe meer vocht er uit de druif is. hoe zoeter de druif.

Gezonde snack

Zowel krenten als rozijnen worden gezien als een gezonde snack. Dit komt omdat ze beiden zeer voedzaam zijn. Ze bevatten tot vier keer zoveel vezels, vitamines en mineralen als verse druiven. Zonder het watergehalte in de druif, is het aantal voedingsstoffen namelijk geconcentreerder. Ze vallen volgens het Voedingscentrum dan ook binnen de schijf van vijf. Maar in gedroogd fruit zit wel best veel suiker, dus hou de portie klein.

Rozijnen zijn lekker zoet en zitten boordevol voedingstoffen. Daarom is het heel slim om ze in je ontbijt te doen. Bijvoorbeeld bij deze heerlijke en gezonde havermout:

Hoera, Libelle is genomineerd voor website van het jaar 2020. Help jij ons naar de overwinning? Stemmen kan hier.

Bron: Healthline. Beeld: iStock