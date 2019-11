Libelle Legt Uit: wat is het verschil tussen nacho- en tortillachips?

Nederlanders zijn dol op Mexicaans eten. Zo kunnen we bijvoorbeeld erg genieten van een schaal nacho’s uit de oven. Maar wat is nu het verschil tussen nacho- en tortillachips?

Er zit een groot verschil in prijs, maar smaakt de chips ook anders?

Advertentie

Prijsverschil

Bij de Albert Heijn kost nachochips van het huismerk €1,49 voor een zak van 200 gram. Terwijl je slechts €0,76 betaalt voor een zak tortilla chips van 200 gram. Hetzelfde geldt bij de Jumbo: beide zakken zijn van het Jumbo huismerk en wegen 200 gram. Voor nachochips betaal je €1,45 en voor tortillachips €0,45. Het verschil? Helemaal niks, zegt de Keuringsdienst van Waarde.

Ingrediënten

De ingrediënten zijn precies hetzelfde: maïsmeel, zonnebloemolie en (zee)zout. Ook de calorieën zijn zo goed als hetzelfde. Maar waarom is het prijsverschil dan zo groot? Dit blijkt een hele slimme marketingtrucs te zijn.

Marketing

Supermarkten leggen nachochips in het ‘Mexicaanse’-schap, waardoor het product exclusief wordt. Mensen zijn dan bereid er meer voor te betalen, omdat ze denken dat het een ‘bijzonder’ product is. De tortillachips ligt daarentegen gewoon in het chipsvak. Door de onderlinge concurrentie in het chipsvak, hebben ze de prijs van tortillachips enorm verlaagd.

Wil je een keer iets nieuws proberen? Zó maak je zelf overheerlijke zoete aardappelnacho’s met guacamole:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Keuringsdienst van Waarde, Santa Maria. Beeld: iStock