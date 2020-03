Libelle Legt Uit: wat is het verschil tussen muesli, cruesli en granola?

Ontbijt je het liefst elke ochtend met yoghurt? Dan is de kans groot dat je er ook een handjevol muesli of granola bij doet. Maar wat is eigenlijk het verschil?

Havermout, muesli, cruesli of granola: er is genoeg keuze. Maar zit hier eigenlijk nog verschil in? En zo ja, welke is dan het gezondst?

Muesli

Muesli wordt traditioneel gemaakt van havermout, maar tegenwoordig worden ook andere granen als amarant, quinoa en gierst gebruikt. Het is een combinatie van noten, zaden en/of gedroogd fruit en wordt vermengd met de granen. That’s it. Er wordt niets gekookt en er worden geen zoetstoffen aan toegevoegd. Hierdoor kan de textuur van muesli wat taaier zijn en sommige mensen noemen het droog. Het is dan ook niet lekker om het zo te eten. Wanneer je het bij melk of yoghurt gooit, bevochtig je de muesli en wordt het een zachte consistentie. Toch valt muesli niet bij iedereen in de smaak.

Cruesli

Dan heb je ook nog cruesli. Dit is een variant op muesli en wordt gemaakt van muesli met boter en suiker (of honing). Door de plakkerige muesli te roosteren of bakken, krijg je een knapperige structuur en zoete smaak. Soms zit er in cruesli noten, stukjes chocolade, kokos, zaden en pitten of gedroogd fruit.

Granola

Granola lijkt in de bewerking veel op cruesli. Granola bestaat namelijk ook uit geroosterde graanvlokken met noten, stukjes chocolade, kokos, zaden en pitten of gedroogd fruit. Maar in tegenstelling tot cruesli wordt granola gebakken met zoetstof (zoals ahornsiroop of honing) en vet (zoals olijfolie of boter). Het bakken bindt alle ingrediënten en zorgt voor een knapperig korstje. En precies dat is waarom iedereen zo dol is op granola.

Gezonder

Als het gaat om de voedingswaarde van muesli, cruesli en granola, is wel duidelijk welke gezonder is: muesli. Dit komt doordat je er, buiten granen, noten, zaden en gedroogd fruit, niks meer aan toevoegt. Het bevat geen oliën, suikers en zoetstoffen, zoals cruesli en granola. Doordat granola zoetstoffen gebruikt in plaats van suiker, wordt granola gezien als de gezondere variant van cruesli.

Maar houd naast de ontbijtgranen ook rekening met de vloeistof waar je de muesli, cruesli of granola in laat weken. Yoghurt en melk kunnen veel suikers calorieën bevatten. Of het een gezond ontbijt is, ligt dus niet alleen aan het soort ontbijtgranen.

Gemengde noten over? Zo maak je zelf supersnel verse granola:

Bron: PureWow. Beeld: iStock