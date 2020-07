Aha! Dít is dus het verschil tussen een perzik en nectarine

Perziken en nectarines zijn heerlijk zoet en sappig. Helemaal in deze tijd van het jaar. Maar wat is nu het verschil tussen die 2?

En is de één echt lekkerder of gezonder dan de andere. Veel mensen hebben namelijk een duidelijke favoriet.

Fluweelzacht

De nectarine is eigenlijk een soort perzik en is ontstaan als mutatie. Tijdens het groeiproces van de perzik zijn er veranderingen ontstaan, wat resulteert in een nieuwe soort: de nectarine. Het enige verschil tussen de fruitsoorten is eigenlijk dat de nectarine een gladde schil heeft in vergelijking met de fluweelzachte huid van de perzik.