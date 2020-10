Speculaas en speculoos klinkt bijna hetzelfde en de koekjes lijken ook nog eens op elkaar. Toch zijn het tweede verschillende dingen. Wij zochten uit wat het verschil tussen speculaas en speculoos precies is.

Altijd al gedacht dat het precies dezelfde koekjes waren? Dat is dus niet zo. Het verschil zit ‘m in de kruiden. In speculaas zit een mengsel van kaneel, kruidnagel, gemberpoeder, nootmuskaat, kademom en witte peper. De -loos in speculoos betekent eigenlijk dat het koekje zonder deze speculaaskruiden wordt gemaakt. Meestal wordt er bij speculoos alleen kandijsiroop of gebrande suiker en kaneel gebruikt.