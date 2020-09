Dit is het verschil tussen witte, lichtbruine en bruine basterdsuiker

Voor het ene recept gebruik je witte basterdsuiker, voor het andere bruine en soms heb je weer lichtbruine suiker nodig. Maar zijn die drie soorten suiker niet stiekem allemaal hetzelfde? Nee. En wij leggen je uit wat precies het verschil is.

En je leert direct hoe je zelf deze suikersoort maakt!

Kristalsuiker

Tussen witte, lichtbruine en bruine basterdsuiker zit wel degelijk een smaakverschil, al is het soms moeilijk te onderscheiden. Dat komt omdat de drie suikersoorten allemaal van fijne kristalsuiker gemaakt zijn. De korrelgrootte en structuur van de suiker, is dus precies hetzelfde. Maar het grote verschil tussen de drie, is wat er aan de kristalsuiker is toegevoegd.

Witte basterdsuiker

Om van fijne kristalsuiker witte, lichtbruine of bruine basterdsuiker te maken, worden er namelijk stropen aan toegevoegd. Voor witte basterdsuiker is dat suikerstroop. Dit is een witte siroop die bestaat uit water en suiker.