Magere, volle, naturel... Dít zijn de verschillen tussen Griekse yoghurt

Waar we eerst moesten kiezen tussen slechts ‘gewone’ yoghurt en Griekse yoghurt, kunnen we tegenwoordig weer ongelooflijk veel onderscheid maken in de Griekse yoghurt an sich.

Griekse yoghurt, yoghurt in Griekse stijl, Griekse stijl naturel, magere Griekse yoghurt, Griekse yoghurt 10% vet of juist 0,1%, Griekse schapenyoghurt… you name it. Wist jij dat daar dus een verschil in zit? De ene Griekse yoghurt is de andere niet en bevat namelijk veel meer vet dan de andere.

Varianten

Aangezien zuivel onder de Schrijf van Vijf van Het Voedingscentrum valt, besloten zij het ons een stukje duidelijker te maken. 6 soorten op een rij:

Yoghurt bevat goede voedingsstoffen zoals calcium, eiwitten en B12. Griekse yoghurt is romig en bevat soms veel verzadigd vet. Bekijk hier welke varianten er in de #SchijfvanVijf passen ⬇⁣⁠

⁣⁠

📱 Gebruik de #Kiesikgezond-app om te zien wat er in #SchijfvanVijf staat! pic.twitter.com/vTEWjCoUiV — Voedingscentrum (@voedingscentrum) November 8, 2019

Romiger

Het moge duidelijk zijn dat we het beste voor Zuivelmeester, Campina of Almhof moeten kiezen. “De hoeveelheid verzadigd vet bepaalt of een Griekse yoghurt binnen de Schijf van Vijf valt of niet, en de cijfers lopen nogal uiteen”, legt Jasper de Vries van het Voedingscentrum aan AD uit. “Yoghurt zit vol goede voedingsstoffen zoals calcium, eiwitten en vitamine B12. Griekse yoghurt is vaak romiger dan ‘gewone’ yoghurt en bevat soms veel verzadigd vet.”

Bron: AD. Beeld: iStock