Pandan of toch basmati? Dit zijn de grootste verschillen tussen rijstsoorten

Naar schatting zijn er zo’n 8000 verschillende rijstsoorten. Grote kans dat je al die verschillende soorten rijst niet meer uit elkaar kunt houden als je voor het schap in de supermarkt staat.

Wij zetten de bekendste op een rijtje.

Pandanrijst

Pandanrijst wordt ook jasmijnrijst genoemd. Deze rijst komt uit Thailand en is oorspronkelijk afkomstig van het pandanblad. Het heeft een lange korrel en nootachtige smaak. Deze rijst wordt veel gebruikt in de Aziatische keuken en smaakt vooral goed in een Thaise curry.

Basmatirijst

Basmatirijst komt oorspronkelijk uit het noorden van India. Het heeft net als pandanrijst een lange korrel, maar het verschil is dat deze soort rijst dunner, langer en droger is. Basmati staat voor het woord geurig en dat is niet voor niets. Basmatirijst heeft namelijke een pittige, nootachtige smaak. Gebruik deze rijst voor Indiase gerechten, zoals curry of pilav.