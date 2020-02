Dit zijn 3 goede vervangers voor boter in bakrecepten

In de meeste bakrecepten staat boter hoog op het ingrediëntenlijstje, maar heel gezond is dat niet. Gelukkig zijn er genoeg alternatieven.

Boter is kookvet, gemaakt van de vaste delen van melk, vet en eiwitten. Het is vaak gemaakt van koemelk, maar het kan ook afkomstig zijn van geiten, schapen of buffels. Hoewel boter vaak de makkelijkste optie is om te gebruiken tijdens het bakken, zijn er verschillende alternatieven. En laten deze producten ook nog eens een stuk gezonder zijn.

1. Kokosolie

Ongeraffineerde kokosolie heeft een kokosachtige smaak (wat heel lekker kan zijn), maar geraffineerde koksolie is neutraal van smaak en daarom ideaal om te gebruiken in bakrecepten. Het is een veelzijdige botervervanger en kun je zelfs 1 op 1 vervangen. Let wel op: de structuur van de baksels kunnen wel veranderen. Zo kunnen koekjes knapperiger worden en kunnen taarten wat kruimeliger zijn. Cakes, brood en muffins blijven daarentegen relatief onveranderd.

2. Griekse yoghurt

Griekse yoghurt heeft een pittige, romige smaak. Je kunt boter met Griekse yoghurt vervangen in een 1-op-1 verhouding tot maximaal een kopje. Je kunt het als botervervanger vervangen in met name recepten waarvoor slechts een kopje of minder nodig is. Anders zal de yoghurt te veel vocht toevoegen en krijg je een heel ander eindresultaat.

3. Veganistische boter

Veganistische boter wordt in de meeste gevallen gemaakt van koolzaadolie, kokosvet of sheaboter en is daardoor palmolie- en sojavrij. Geen idee hoe het kan, maar deze bijzondere boter smaakt ook echt naar normale boter. Je kunt het eigenlijk altijd vervangen voor de veganistische variant, alleen is het wel wat duurder. Je kunt het in een verhouding van 1 op 1 overnemen.

Bron: PureWow. Beeld: iStock