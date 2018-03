Als je aan de lijn wilt doen dan denk je al gauw dat je brood beter kunt laten liggen. En dat je gezond bezig bent als je alleen maar crackers naar binnen werkt.

Maar dit is niet echt het geval.

Vetter

Want hoewel een cracker misschien wat lichter lijkt, zit er meer vet in één cracker dan in een zacht wit bolletje. In een wit bolletje zit 2,5 gram vet en in een volkoren cracker zit liefst 2,7 gram vet. Qua calorieën wint de cracker het wel van het witte bolletje brood. In een volkoren cracker zitten 87 calorieën en in een witte bol 145 calorieën. In een bolletje zit bovendien 26 gram koolhydraten en in die cracker maar 11 gram.

Dus vooruit, als je erg op de lijn let, dan ben je tóch beter af met die cracker. Maar qua vetten binnenkrijgen maakt het dus niet erg uit, wat je eet. En dan mag je dus best af en toe smullen van een witte bol.

Bron: Wij vallen af. Beeld: iStock