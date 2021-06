Vis op de bbq: met deze tips kan het niet misgaan bij het grillen

Gaat binnenkort de bbq weer aan? Hamburgers en kipspiesjes zijn heel lekker, maar misschien is het tijd voor iets nieuws: vis. Welke vis kan nou eigenlijk op de barbecue?

Goed nieuws: vis is over het algemeen niet moeilijk om klaar te maken op de bbq. En het is ook nog eens ontzettend snel.

De meest geschikte vissoorten voor de barbecue zijn stevige vissoorten, zoals tonijn, zalm of zwaardvis. Deze vallen namelijk niet zo snel uit elkaar en kun je eventueel ook aan een stokje rijgen. Kabeljauw en forel zijn ook een goede keuze, maar moeten die van tevoren niet al gerookt zijn. Ook gamba’s en andere schelpdieren kunnen prima op de bbq.

De vis is natuurlijk het lekkerst als je hem vers koopt, bijvoorbeeld bij een goede visboer. Koop de vis het liefst op de dag dat je hem wil grillen op de barbecue. Hoe weet je of de vis goed vers is? Verse vis herken je aan de geur van de zee en dichte kieuwen die rood of roze van kleur zijn. Ook kun je verse vis herkennen aan heldere, niet ingedeukte, ogen.

Als je de verse vis gaat marineren, doe dat dan hooguit drie uur lang. Marineren is vooral geschikt voor de stevige vissoorten, voor de rest is een beetje peper, zout en wat citroensap genoeg. Pak de vis, gemarineerd of niet, goed in en laat deze ingepakt en wel in de koelkast staan totdat je gaat barbecueën. Laat de gemarineerde vis vooral geen nachtje in de koelkast staan, dan kan de vis namelijk al gaan garen en dat zou jammer zijn.

De 4 lekkerste barbecuemarinades voor vis vind je hier.

De vis klaarmaken voor de bbq

Verdeel de vis in stukken van gelijke diktes, zodat alle stukken even snel garen. Heb je een vis op de huid gekocht? Laat die er dan gewoon opzitten. Je kunt de (gemarineerde) stevige vissoorten gewoon met een beetje peper, zout en citroensap op de grill doen. Maar er zijn ook nog andere manieren om de vis klaar te maken.

Aluminiumfolie

Vis inpakken in aluminiumfolie en zo laten garen is de meest veilige en makkelijke manier om vis klaar te maken op de barbecue. Scheur hiervoor een stuk aluminiumfolie af dat groot genoeg is om de hele vis in te kunnen pakken. Leg de vis in het midden van de folie en leg daar de kruiden, peper, zout en/of citroen bovenop. Pak de vis vervolgens helemaal in met de folie, maar doe dat wel op zo’n manier dat je het pakketje tijdens het barbecueën nog makkelijk kan openmaken om te kijken of de vis gaar is. Leg het pakketje met de vis in het midden van de barbecue en gril deze 5-7 minuten op beide kanten.

Visklem

Wil je een hele vis barbecueën? Dan kun je ook een visklem gebruiken. Door de vis in deze visklem te doen, wordt het een stuk makkelijker om de vis om te draaien en hoef je je geen zorgen te maken dat de vis breekt en tussen de grill valt. De visklem werkt trouwens ook prima voor moten zalm, tonijn en zwaardvis.

Op een stokje

Je kunt vis ook prima aan een stokje rijgen, maar zorg er dan wel voor dat je de goede pennen gebruikt. Vis is niet heel stevig, waardoor de vis aan een ronde pen niet goed blijft zitten. Hierbij zal de vis altijd met het zwaarste gedeelte naar beneden draaien, ook als je de vis omdraait. Platte of dubbele pennen werken daardoor een stuk beter. Week de houten stokjes voordat je ze gebruikt wel eerst in wat water: dan worden ze niet zwart op de barbecue.

Snijd voor een goed visspiesje je vis (maakt niet uit welke, zolang hij maar stevig genoeg is) in gelijkmatige vierkante blokjes en rijg ze met wat groente (ui, paprika, courgette) op een stokje. Sprenkel er vervolgens wat olie over en grill ze in zo’n 8 minuten mooi gaar op de barbecue. Voilà!

Met deze handige antikleef-truc voorkom je dat de vis aan het barbecuerooster blijft plakken.

Bron: BBQ-helden