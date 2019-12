Vis op het kerstmenu? Zó krijg je vis altijd lekker knapperig

Ben je van plan een heerlijk visje klaar te maken met Kerst? Dan wil je natuurlijk wel dat -ie lekker knapperig is. Zó doet je dat.

Het maakt niet uit welke vis je precies wilt klaarmaken, maar met deze tips zorg je er in ieder geval voor dat tijdens het kerstdiner iedereen smult van een knapperig visje.

Advertentie

Bloem

Zorg er als eerste voor dat de vis droog is voordat je ‘m in de pan legt. Dep de vis daarom droog met een stuk keukenpapier. Strooi daarna een laagje bloem met wat zout en peper op een bordje. Leg de vis op het bordje en haal ‘m door de bloem. Door de vis nu te bakken, zorg je voor een krokant laagje.

Wil je echt een krokant jasje? Dan kun je de vis door een laagje losgeklopt ei halen, en daarna bedekken met paneermeel. Zo krijgt de vis een dikkere korst.

Olie

Zet de pan een paar minuten op halfhoog vuur voordat je de vis erin doet, met 1 à 2 eetlepels olie. Doe de vis in de pan zodra de olie begint te roken en druk stevig met een spatel op de vis om te voorkomen dat de randen omkrullen. Wanneer de vis onder goudbruin is, kun je ‘m omdraaien. Bak de vis dan nog 1 minuut.

Et voìla: je knapperige vis is klaar!

Brand de vis bij jou altijd aan? Dan is het misschien een idee om wat bakpapier in de koekenpan te leggen. In de video hieronder legt Sandra Ysbrandy uit hoe je met bakpapier de perfecte vis bakt:

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: Elle Eten, Favorflav, AH. Beeld: iStock