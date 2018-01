Deze vissen en zeevruchten zijn het gezondst om te eten

We eten met z’n allen veel te weinig vis, zo blijkt: iemand met een gezond eetpatroon zou twee keer per week vis op ’t menu moeten zetten. Maar welke soorten zijn nu eigenlijk de gezondste? Wij zochten het uit.

Vette vis

Vette vissen zoals zalm, haring, sardine en makreel. ‘Vet’ is niet altijd een synoniem voor ‘ongezond’! Vette vissoorten bevatten de hoogste concentratie aan omega-3-vetzuren, die de kans op hart- en vaatziekten aanzienlijk verkleinen. Tonijn is ook een lekkere en gezonde vette vis, maar zet het niet al te vaak op tafel: alle commerciële soorten tonijn zijn immers ernstig overbevist. Kies dus liever voor een ander stukje vis als je de kans hebt.

Schelpdieren

Haal die mosselpot maar boven, want ook schelpdieren zijn supergezond. Ze zijn mager en bevatten toch veel smaak. Bovendien hebben ze helemaal geen negatieve impact op het cholesterolgehalte in je bloed, zoals lang gedacht werd. Zorg voor voldoende variatie en maak ook eens lekkere scheermesjes, rauwe oesters met wat citroensap of een pasta met venusschelpen klaar. Natuurlijk heeft de manier waarop je ze serveert ook een grote impact. Houd het zo puur mogelijk en vermijd zware sauzen of bakken in veel boter.

Schaaldieren

Ben jij fan van kreeft? Goed nieuws: ook schaaldieren zijn een gezonde keuze. Ze barsten van de vitamines en de gezonde vetzuren, maar ook hier geldt: vermijd ongezonde toevoegingen. Geniet liever van enkele versgepelde garnaaltjes dan van een tomaat-garnaal met extra veel mayonaise en vermeng krabvlees in een salade in plaats van met een lepel cocktailsaus.

Magere witte vis

Magere witte vissen zoals wijting, kabeljauw en tong bevatten aanzienlijk minder omega-3 dan vette vissen, maar dat neemt niet weg dat ze ook perfect in een gezond eetpatroon passen. Ze zijn caloriearm en bijzonder smaakvol. Denk eraan dat vis in de pan bakken heel wat vet toevoegt: kies daarom liever voor stomen of grillen.

Vuistregels

Zoek naar verpakkingen met het MSC-label: dat garandeert je dat de vis gevangen werd met respect voor het milieu

Probeer twee keer per week vis op het menu te zetten

Kies liever voor wilde dan voor gekweekte vis

