Zó laat je vlees snel en makkelijk ontdooien (zonder magnetron)

Eerlijk is eerlijk: we vergeten allemaal weleens om het vlees op tijd uit de vriezer te halen. Gelukkig is er een snelle en simpele manier om je vlees te ontdooien.

Voor de duidelijkheid: de beste manier om vlees te ontdooien, blijft door het vlees enkele uren voor het koken in de koelkast te leggen. Zo heb je namelijk de minste kans op bacteriën. Bovendien blijft de structuur van het vlees zo het beste.

Magnetron

Maar wij begrijpen ook dat je soms in alle drukte vergeet het vlees op tijd uit de diepvries te halen. Je kunt er dan voor kiezen om het vlees te ontdooien in de magnetron. Toch kun je dit beter niet doen, want zo kan het vlees op sommige plekken al beginnen te garen voordat het volledig ontdooid is. Er bestaat een veel betere manier om het vlees snel te ontdooien. Het enige wat je daarvoor nodig hebt, is een afsluitbaar plastic zakje, een grote kom en wat lauw water.