Dit weekend barbecueën? Pas dan even extra goed op met dít vlees

Steek jij komend weekend de barbecue aan? Pas dan even extra goed op met wat voor vlees je erop gooit.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwt namelijk voor rundvlees dat besmet is met de poepbacterie STEC.

Rundergehakt terugbrengen

Het zou gaan om 8.000 kilo rundvlees. De supermarkten Coop, Emté, MCD, Boon’s Markt en Poiesz hebben inmiddels het rundergehakt teruggeroepen. Emté gaat nog een stapje verder door ook rosbief, biefstuk, runderlappen, rundersteaks en allerlei soorten gehakt tijdelijk uit de handel te halen. Misschien ook een goed idee om nog maar even voorzichtig te zijn met je bakje filet americain.

Diarree

Tot nu toe heeft de NVWA (gelukkig) nog geen bericht ontvangen over zieken door de bacterie. Maar voorkomen is beter dan genezen. Daarom wordt de besmetting nu al als ernstig bestempeld, want de STEC-bacterie kan schade veroorzaken aan de cellen in de darmwand. Daardoor krijg je dagenlang diarree en vooral voor ouderen, kinderen en zieken kan dit gevaarlijk zijn.

Goed doorbakken

Of we met het zomerse weer dit weekend dan beter geen hamburger op de barbecue kunnen gooien? Nou, in principe maak je de bacterie onschadelijk door het vlees te verhitten, dus het zou gewoon kunnen. Toch drukt de NVWA iedereen op het hart om te voorkomen dat je andere ingrediënten in de keuken besmet. Zet het bord met rauwe hamburgers dus niet naast een bak sla, maar zorg dat je het vlees zo snel mogelijk op de barbecue gooit nadat je het uit de verpakking haalt. En bak al het vlees goed door. Even geen rosé of medium rare hamburger dus, maar lekker well done.

Bron: AD. Beeld: iStock

Last-minute barbecueën? Zó ontdooi je vlees uit de vriezer binnen tien (!) minuten:

