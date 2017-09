Hip: je kunt tegenwoordig vlees door een rietje drinken

Soms komen er trends voorbij waarvan je denkt: ‘hoe verzinnen ze het?’.

Dat gevoel hebben wij bij deze nieuwe food-trend. Je kunt namelijk je biefstuk door een rietje naar binnen slurpen.

Vloeibare steak

Vanaf 1 oktober is Pete&Phil’s te koop: het is niets minder dan ’s werelds eerste vleessmoothie. Het drankje is – hoe kan het ook anders – bedacht door 2 mannen. De vader en zoon uit Duitsland vinden het een goede oplossing voor mensen die (tijdelijk) niet of moeilijk kunnen kauwen maar wel een portie vlees willen ‘eten’. De makers benadrukken dat het drankje ook geschikt is als saus.

De speciale vleesdrankjes bevatten 19 procent puur vlees en zijn verder voorzien van een portie groenten. Je hebt ze nu in de smaken Poulet Royal, Beef Bombay en Butcher’s Beef. Je kunt ze online bestellen, mocht je interesse hebben.

Iedere dag (gratis!) de best gelezen berichten van Libelle Daily in je mailbox? Meld je aan voor de Daily Update!

Bron: Boerderij.nl. Beeld: iStock