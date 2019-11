Déze voeding heeft een positieve uitwerking op je hersenen

Gezond en gevarieerd eten is goed voor je algehele gezondheid, dát weten we. En als je bepaalde klachten hebt, kan voeding die kwalen verminderen of – in sommige gevallen – zelfs verhelpen. Ook kun je door middel van eten werken aan een gezond brein. Want déze voeding maakt je hersenen sterker.

Je hersenpan trainen hoeft dus niet alleen door middel van het maken van een lastige kruiswoordpuzzel.

Gezonde vetten

Om een gezond stel hersenen te behouden, is het belangrijk om dagelijks voldoende gezonde vetten te eten. Voornamelijk voeding waar veel omega-3-vetzuren inzitten hebben een positieve uitwerking op je brein. Ze zouden zelfs de kans op depressies kunnen verminderen. Je vindt deze vetzuren in onder andere vette vis, avocado, olijfolie en noten.

Koolhydraten

Terwijl sommigen koolhydraten afzweren, is deze bron van energie juist ontzettend goed én noodzakelijk voor het behouden van sterke hersenen. We hebben het niet over een wit bolletje of een gevulde koek, maar over trage koolhydraten. Deze vind je onder andere in havermout, bruine rijst of volkoren brood.

Verschillende B-vitamines

Ook is het belangrijk om voldoende vitamine B binnen te krijgen. Voornamelijk vitamine B1, B11, B6 en B12 zijn erg goed voor je hersenen. Je vind deze B-vitamines onder andere in brood en graanproducten, aardappelen, eieren, vis en peulvruchten, vlees en zuivel.

Zink

Zink speelt een belangrijke rol in het gezond houden van je brein. Het beïnvloedt het vermogen van je hersenweefsel om zich te herstellen en te herstructureren. Zink zit onder andere in noten, zaden en vlees, maar kun je ook slikken in de vorm van een voedingssupplement.

Magnesium

En hetzelfde liedje geldt voor magnesium. Het is belangrijk om hier geen tekort van te hebben, waardoor het aan te raden is dit als supplementen toe te voegen wanneer je een laag zinkgehalte in je lichaam hebt. Verder vind je zink in granen, bonen, gevogelte vlees en zelfs in pure chocolade.

Vitamine E

Tot slot is vitamine E erg goed voor een gezonde hersenpan. Dit omdat het je hersencellen beschermt tegen vrije radicalen. Deze vitamine is onder andere te vinden in voedingsmiddelen als noten, pitten en zaden, maïs, kiemgroenten, volkoren graanproducten en eieren.

