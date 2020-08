Déze voedingsmiddelen bevatten meer eiwitten dan een ei

Eiwitten zijn hartstikke goed voor je gezondheid. Maar in welke etenwaren vind je nou de meeste? Geloof het of niet, maar níet in een ei. Wél in deze producten.

Waarschijnlijk denk je bij eiwitten al gauw aan dierlijke producten. Vis, vlees, zuivel. Het is zeker waar dat daar veel eiwitten in zitten. Zo zit er in Griekse yoghurt en Zwiterse Gruyère kaas een grote dosis eiwit. Maar liefst zo’n 10 gram per portie! Maar er zijn ook genoeg niet-dierlijke producten die een bron van eiwitten kunnen zijn. Heb je bijvoorbeeld wel eens gehoord van spirulinapoeder? Dit poeder wordt gemaakt van zeealgen en is razend gezond. Er zit maar liefst 4 gram eiwit in één eetlepel spirulinapoeder. Strooi dat door je salade of over je avondmaal en je hebt een heel voedzame maaltijd.

Salade

Een andere bron van eiwitten is de pompoenpit. Als je een handje van 40 gram pompoenpitten eet, krijg je maar liefst 10 gram eiwitten binnen. Ideaal voor door de salade. Hetzelfde geldt overigens voor amandelen. In 30 gram amandelen zit 6 gram eiwit. Misschien lekker voor in een bakje havermout? Havervlokken zijn namelijk ook zo’n eiwitbron met 13 gram eiwit per 100 gram havermout.