In de winter is het extra belangrijk om goed op je voeding te letten. Er zijn dan ook een paar voedingsmiddelen die je vooral in de wintermaanden veel moet eten.

1. Eieren

In de winter zijn de dagen korter. Dat betekent minder zonuren en dus ook minder vitamine D. Gelukkig zijn eieren rijk aan vitamine D. Dus een eitje bij het ontbijt is een makkelijke én lekkere manier om wat vitamine D binnen te krijgen.

2. Champignons

Ook champignons zijn extra belangrijk in de winter. Ze bevatten naast vitamine D ook proteïnen, vitamine C en ijzer. Dus hup, schrijf ze snel op je boodschappenlijstje.

3. Rode paprika

In de winter hebben veel mensen een tekort aan vitamine C. Deze vitamine zorgt ervoor dat je minder snel moe wordt en geeft je immuunsysteem een boost. Een rode paprika biedt de oplossing, want deze bevat 3 keer zoveel vitamine C als een sinaasappel.

4. Vette vis

Tijdens het griepseizoen ligt een longontsteking al snel op de loer. Omega 3 kan helpen dit te voorkomen. Daarom is het extra slim om in de winter genoeg Omega 3 te eten. Omega 3 zit voornamelijk in vette vis, zoals sardientjes, ansjovis, haring, zalm of makreel.

5. Gerookte zalm

Gerookte zalm bevat veel Omega 3 en Omega 6-vetzuren en die hebben ook positief effect op je huid. Het houdt de structuur van je huid mooi en je gaat er meer door stralen. Dus als je last hebt van een droge huid in de winter, eet dan wat meer gerookte zalm.

6. Bananen

Door de donkere dagen en de kou kun je een winterdip krijgen. Door wat vaker bananen te eten, kun je je humeur wat beïnvloeden. In een banaan zit namelijk serotonine, beter bekend als het gelukshormoon. In gedroogde dadels, zuivel, amandelen en pindanoten zit dit stofje trouwens ook.

7. Kaneel

Kaneel zit boordevol antioxidanten en die geven je metabolisme een boost. Ook helpt kaneel bij de vertering van je voedsel. Het is dus gezond voor je lichaam én handig als je vaak last hebt van een opgeblazen gevoel.

8. Kaas

Als het buiten al vroeg donker wordt, krijg je vanzelf zin om te borrelen. Goed nieuws! In de winter is het belangrijk dat je wat meer kaas eet. Kaas zit namelijk vol vitamine D. Deze vitamine maakt ons mentaal sterker en zorgt ervoor dat we minder snel ziek worden.

Toch last van een winterdip? Dit kun je volgens Dokter Rutger hier tegen doen:

