Dít drankje doet wonderen als je voedselvergiftiging hebt

We hoeven je niet te vertellen dat het onwijs vervelend is om voedselvergiftiging te hebben. Meer dan logisch dat je hier zo snel mogelijk vanaf wilt zijn. Dít onverwachtse drankje zorgt ervoor dat je klachten als sneeuw voor de zon verdwijnen.

Als je voedselvergiftiging hebt, moet je waarschijnlijk niet aan eten en drinken denken. Toch is het heel belangrijk dat je wel iets probeert binnen te krijgen. Bij voedselvergiftiging heb je meestal te maken met overgeven en diarree, waardoor je vocht en zout verliest. Dit moet zo snel mogelijk weer aangevuld worden.

Snelle stoffen

Je hebt dus een drankje nodig dat heel snel door je lichaam wordt opgenomen. Je denkt misschien dat een glaasje water het beste is om snel aan vocht te komen, maar er is een drankje nóg beter: sportdrank. Sportdrank wordt razendsnel door je lichaam opgenomen. Hierdoor is de kans groter dat je lichaam de stoffen al opgenomen heeft, mocht je onverhoopt toch weer snel naar het toilet moeten rennen.

En verder…

In de categorie vloeibaar zijn vruchtensap, soep en bouillon ook goed als je last hebt van voedselvergiftiging. In de categorie vast voedsel kun je het rustig aan proberen met bananen, rijst, appelmoes, toast, aardappelen en crackers.

Bron: Elle Eten. Beeld: iStock