Eindelijk is het zover: we kunnen het ijs op. Maar om je goed voor te bereiden op een middagje ijspret moet je meer meenemen dan alleen schaatsen. Sandra van Houten van het Rode Kruis legt uit hoe je je goed voorbereidt en onderkoeling en letsel voorkomt.

Is het af te raden om zomaar even het ijs op te stappen?

“Ja, je moet echt goed voorbereid op pad gaan. Er liggen namelijk allemaal risico’s op de loer tijdens het schaatsen. Bij koudere temperaturen ligt onderkoeling op de loer, zeker met veel wind of natte kleding. Vooral ouderen en jonge kinderen zijn daar extra gevoelig voor. Maar ook kan het zo zijn dat je valt op het ijs en een andere schaatser over je hand schaatst. Dat kan flinke snijwonden opleveren. Het is dan ook belangrijk om altijd handschoenen aan te doen. Deze kunnen je handen een beetje beschermen tegen ijzers van andere schaatsers.”

Wat te doen als iemand toch je hand snijdt?

“Dan moet je de wond zo snel mogelijk dichtdrukken. Dat kan met je andere hand, een doek of een sjaal. Daarna is het zaak om iemand te vinden met een EHBO-diploma die de wond professioneel kan verbinden.”

Ook onderkoeling is een risico, zeg je. Hoe herken je onderkoeling?

“Oncontroleerbaar rillen is een kenmerk van lichte onderkoeling. Ook kun je het zien aan iemands huid, lippen en vingers. Als de huid koud en bleek is of de lippen en vingers blauw, dan is er al sprake van lichte onderkoeling. Het is dan belangrijk om zo snel mogelijk een warme plek op te zoeken.

Ernstige onderkoeling ziet er dan weer heel anders uit. Hierbij rilt of klappertandt iemand juist niet. Wel vertraagt de ademhaling en daalt het bewustzijn bij iemand die ernstig onderkoeld is. Als dat jou overkomt, moet je zo snel mogelijk 112 bellen of iemand anders dat laten doen.”

Dat willen we natuurlijk voorkomen. Hoe doe je dat?

“Om te voorkomen dat je onderkoeld raakt, kun je verschillende dingen doen. Ten eerste is het belangrijk om warme wind- en waterafstotende kleding te dragen. Mocht je kleding toch koud of nat worden, bijvoorbeeld omdat je bent gevallen, is het handig om een extra setje droge kleding bij je te hebben. Zo voorkom je dat de wind op je natte kleding zorgt voor onderkoeling.”

“Ook is het belangrijk om te zorgen dat er een plek dichtbij is waar je kunt opwarmen. Normaal gesproken kun je zo een café inlopen als je te koud begint te worden, maar nu de horeca dicht is, kan dat niet. Zorg dus dat de auto dichtbij geparkeerd staat, zodat je daar kunt opwarmen als het even te koud wordt. Of blijf dicht(er)bij huis.”

App Rode Kruis

“Ook kun je thermoskannen met warme drank meenemen om je lichaam weer een beetje op te warmen. Normaal gesproken heb je al een grote eigen verantwoordelijkheid als je het ijs op gaat, maar nu alles dicht is vanwege de coronacrisis, moet je nog eens extra goed opletten waar en met welke voorbereiding je het ijs opgaat. En wil je geen risico’s nemen? Download dan ook nog even de EHBO-app van het Rode Kruis. Zo heb je altijd alle veiligheidstips bij de hand.”

Je extra warm aankleden is dus zeker een goed idee. Maar je houdt jezelf nog een stukje warmer door deze zelfgemaakte pittenzakjes bij je te dragen. En die maak je zo!

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Interview: Eva Breda. Beeld: Getty Images.