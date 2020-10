Libelle Legt Uit: dit zijn de belangrijkste voor- en nadelen van kokosolie

We willen het liefst koken met zo weinig mogelijk vet. Kokosolie lijkt hier de oplossing voor te zijn: je kunt het tegenwoordig overal kopen. Het gerucht gaat zelfs dat het gezonder is om te bakken in kokosolie dan in olijfolie. Maar klopt dat eigenlijk wel? Wat zijn nou precies de voordelen van kokosolie?

Af en toe kunnen we gewoon niet stoppen met eten, ook al weten we natuurlijk dat dit niet altijd even goed is. Maar wist je dat kokosolie ervoor zorgt dat je hongergevoel weggaat en je dus sneller een verzadigd gevoel hebt? Als je bijvoorbeeld ’s ochtends een eitje eet die je gebakken hebt in kokosolie, dan is kans groot dat je tijdens de lunch niet zoveel eet als dat je normaal gesproken zou doen.

Laurinezuur

Ook goed om te weten: in kokosolie zit laurinezuur. Dat is een verzadigd vet. Nu gaan bij ons de alarmbellen al snel rinkelen bij het horen van ‘verzadigde vetten’ maar laurinezuur is juist een goede variant. Het kan virussen en bacteriën namelijk doodmaken. Je kunt dit stofje misschien wel kennen van moedermelk, daar zit het namelijk ook in. Het zorgt er daarnaast ook voor dat je weerstand op peil blijft, en dat willen we in deze tijd natuurlijk allemaal.

Maar dat is nog niet alles. Laurinezuur zorgt namelijk ook voor het tegengaan van verschillende schimmels. Het wordt zelfs wel eens ingezet om schimmelinfecties tegen te gaan.

Verhoging cholesterol

Maar er is ook een andere kant van kokosolie. Volgens het voedingscentrum bevat kokosolie erg veel verzadigd vet (de verkeerde vetten). Zelfs nog meer dan zonnebloemolie of olijfolie. Natuurlijk is het niet erg om het af toe te eten, maar ze adviseren wel om dit niet te vaak te doen. Doe je dit wel, dan kan het voor een verhoging van je cholesterol zorgen. Wanneer het cholesterol verhoogt kan dit, in het ergste geval, hart-en vaatziekten veroorzaken.

Schijf van Vijf

Het voedingscentrum redeneert vaak uit de Schijf van Vijf en hier komt kokosolie niet in voor. Maar wat betekent dat nou eigenlijk? De Schijf van Vijf adviseert welke producten gezond zijn om te nemen. Staat het product er niet in, zoals kokosolie in dit geval, dan is het advies om dit met mate te nuttigen. De conclusie is echter dat ze liever willen dat we toch weer gaan koken met olijf- of zonnebloemolie.

