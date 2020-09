Manuka-wat? Dít zijn de gezondheidsvoordelen van Manuka honing

Honing is heerlijk om door je thee te roeren, over een broodje geitenkaas met walnoten te besprenkelen of om je havermout een beetje zoeter mee te maken. Maar heb je ooit gehoord van Manuka honing? Want deze honing uit Nieuw-Zeeland en Australië doet meer dan gerechten zoeter maken: het heeft namelijk bijzonder fijne gezondheidsvoordelen.

En die delen we natuurlijk maar al te graag met je.

Manuka honing

Allereerst de vraag: wat is nu eigenlijk het verschil tussen Manuka honing en de gewone honing, die we in Nederland kennen? Dat heeft onder andere te maken met een bestanddeel dat in deze honing zit. Deze heeft namelijk een krachtige anti-bacteriële werking die is gericht op ziekteverwekkers. Dit werd in de jaren ’80 ontdekt door professor Peter Molan in Nieuw-Zeeland. Volgens hem zou het dan ook met name werken bij het genezen van wonden.