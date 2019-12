5x de lekkerste (Kerst)voorgerechten met maar 3 ingrediënten

Een kerstdiner op tafel toveren is natuurlijk allemaal leuk en aardig én hartstikke lekker voor je gasten, maar het moet ook nog daadwerkelijk op de borden verschijnen. Het kan soms even puzzelen zijn met alle ingrediënten die je hiervoor nodig hebt.

Geen zorgen, wij hebben 5 voorgerechten voor je uitgezocht die je in een handomdraai klaar hebt met de minimale ingrediënten.

1. Brie, honing, walnoten

Een overheerlijke combinatie en makkelijk in elkaar gezet. Neem een paar plakjes brie en verwarm dit. Rooster vervolgens de stukjes walnoten even in de pan, strooi het vervolgens over de warme brie en giet er een beetje honing overheen.

2. Nachos, geraspte kaas, tomaatjes

Simpel, maar lekker. Trek een zak nachos open en doe deze in een ovenschaal. Strooi er daarna geraspte kaas overheen en voeg gesneden tomaatjes toe. Doe het even in de oven op 180 graden om de kaas te laten smelten en verdeel het over de borden.

3. Courgette spaghetti, pesto, fetakaas

Klein pastaatje vooraf? Deze is ook nog eens erg gezond. Kook eerst de courgette spaghetti (dit kun je kant-en-klaar kopen, maar ook zelf raspen) gaar en mix de pesto door de pasta heen. Strooi vervolgens verkruimelde feta over de pasta en je bent klaar.

4. Pizzadeeg, pesto, oude geraspte kaas

We blijven even in de pesto hangen. Pestobrood is namelijk ook super makkelijk om zelf te maken. Snijd voor iedereen een stukje af en je bent klaar! Zo maak je het: rol een pizzadeeg uit, smeer dit in met 70 gram pesto en strooi hier vervolgens oude kaas overheen. Rol daarna het deeg aan de lange zijde op, snijd het in de lengte doormidden en vlecht de strengen over elkaar. Leg dan je creatie in een cakeblik met bakpapier en bak het 20 minuten op 220 graden af in de oven.

5. Galiameloen, serranoham en mozzarella

Misschien ken je het al: meloenstukken gewikkeld in serranoham. Dit gerecht kun je heel gemakkelijk een twist geven. Prik stukjes galiameloen op een stokje, afgewisseld met serranoham. Makkelijk te eten, zonder onhandig snijden op je bord. Als je het lekker vindt, kun je ook bolletjes of stukjes mozzarella tussendoor prikken. Lekker voor de afwisseling.

Nu moet het zeker goed komen met dat voorgerecht. Succes en eetsmakelijk!

