Vreemde bestelling bij McDonald's gaat de hele wereld over

Bij fastfoodketen McDonald’s kun je prima aangeven of je geen augurken op je hamburger wilt of dat je allergisch bent voor mosterd.

Een Amerikaanse tiener maakte het echter wel heel erg bont.

Lekker lichte maaltijd

Hij besloot een hamburger te bestellen en daarbij álle ingrediënten weg te laten. Ari bestelde een cheeseburger en liet vervolgens de caissière de ingrediënten van de burger 1 voor 1 weghalen. Dus eerst zei hij een cheeseburger zonder kaas te willen. Vervolgens wilde hij er eentje zonder vlees, ui, broodje en saus. Kortom: hij kreeg niets.

Lachen

“Ik heb net 1 euro betaald voor helemaal niets”, schrijft de lolbroek op Twitter. Hij deelde zijn bonnetje op social media en inmiddels is zijn tweet al 154.000 keer geliket.

I just spent 99p for nothing from McDonald’s pic.twitter.com/1OHgYTEZ3Q

— Ari (@Arikuyo) 21 augustus 2017