Alaaf! Carnaval draait niet alleen om bier, verkleden en feesten. Het draait ook om de opmerkelijk carnavalssnacks. Van een heerlijke Bossche bol gevuld met likeur tot een frikandel met discodip.

Dit zijn de 8 vreemdste carnavalssnacks:

Advertentie

Flügel-roombroodje

Bakker Bart in Doetinchem creëerde speciaal voor Carnaval roombroodjes met het mierzoete drankje flügel. Het is niet bekend of de broodjes dit jaar ook weer worden verkocht, maar de bakkerij deelde op Instagram het recept. “Banketbakkersroom, paar flesjes Flügel erin, verse witte broodjes insnijden, poedersuiker er over en de room er in.”

View this post on Instagram Vanaf 8 februari t/m de Carnaval ieder weekend verkrijgbaar! A post shared by Bakker Bart Doetinchem (@bakkerbartdoetinchem) on Feb 2, 2019 at 12:39pm PST



Oetelbol

Nog een carnavalssnack met alcohol: tijdens Carnaval wordt Den Bosch Oeteldonk en de Bossche bol wordt omgetoverd tot oetelbol. De chocolade van de Bossche bol wordt groen gekleurd en aan de slagroom wordt een flinke scheut boswandeling toegevoegd. Het geniale brein achter deze sjekladebol is bakker Erik van Leeuwen.



Krokodel

De naam spreekt eigenlijk al voor zich: de krokodel is een kruising tussen een frikandel en een kroket. In het ragout van de kroket zitten namelijk stukjes frikandel. Deze snack werd in 2017 bedacht door Jeroen Balkenende en Freek Haverman uit Breda. Topko Guillaume de Beer, hielp ook mee. Deze bijzondere kroket wordt nog steeds verkocht door Beckers onder de naam Krodel.



Schrobbelèr Kuske

Ieder jaar maakt De Zoete Moed in Tilburg lekkere carnavalssnacks. Vorig jaar was dat het Schrobbelèr Kuske: een brownie met daarin de Tilburgse likeur schrobbelèr. We zijn benieuwd wat er dit jaar op de bakplanning staat.



Bierworstenbroodjes

Echte Bakker Jan Swaanen uit Hilvarenbeek heeft de perfecte worstenbroodjes voor Carnaval in zijn assortiment: het bierworstenbroodje. “Worstenbroodjes en carnaval horen bij elkaar. Net zoals bier en carnaval bij elkaar horen. Waarom deze dingen dan niet combineren?” schrijft de bakkerij op zijn website. De worstenbroodjes zijn nog steeds verkrijgbaar.

Discodel

Deze bijzondere uitvinding komt uit Nijmegen: een frikandel met mayonaise en discodip. De discodel is bedacht door 4 studenten biologie. “Vorig jaar gingen we wel 3 tot 4 keer per week uit, dus dan ben je de gewone snacks na het stappen een keer beu. In een dronken bui bestelden we de gekste combinaties, zoals een kroket met mosterd en slush puppy en een rauwe bamihap met piri-pirisaus. De frikandel met discodip en mayo beviel zo goed, dat we die ook op andere avonden bleven bestellen en omdoopten tot ‘discodel'”, vertelt een van de bedenkers aan De Gelderlander.



Oetlul

Een bijzondere snack die je tot op de dag van vandaag kan kopen: De oetlul van Bakkerij Erkeland in Empel. Dit roomgebakje heeft de vorm van het mannelijke geslachtsdeel en is gevuld met verse bakkersroom.

Vasteloaves -zoenen

Deze snack is de Limburgse variant van de oetelbol. De Vasteloaves-zoenen zijn bedacht door Bakkerij Frits Mennens uit Beek. Deze zoenen zijn gevuld met slagroom en Licor 43. Dit jaar zijn ze ook weer verkrijgbaar bij de bakkerij. Ben je meer van hartige snacks? Speciaal voor Carnaval maakt de bakkerij ook frikandellenvlaaien.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: AD. Beeld: iStock