Vrouw ontdekt het recept van McNuggets én de befaamde zoetzure saus

Ben jij helemaal gek van de kipnuggets van McDonalds? Dan hebben wij goed nieuws voor je! Het lijkt er namelijk op dat het recept van één van de populairste producten van McDonalds is uitgelekt.

Bernadette Francis wist de beroemde nuggets met bijbehorende zoetzure saus zó goed na te maken, dat haar recept nu massaal wordt gedeeld op internet.

Geslaagde poging

“Gisteravond heb ik geprobeerd te creëren wat velen in deze groep al geprobeerd hebben, maar wat nooit echt is gelukt”, zo schrijft Bernadette in de gesloten Facebookgroep “Homemade McDonald’s”. “Ik heb namelijk het iconische pakje McNuggets met zoetzure saus gemaakt!”

Ingrediënten

Echt makkelijk was het niet, als we de instructies van Bernadette moeten geloven. ‘’Ik heb de nuggets gemaakt met kippenborst, drie lagen bloem, zout, lookpoeder, uienpoeder, zout en peper en telkens een laagje geklust ei ertussen. Tussen de tweede en derde laag heb ik ze ook even in de vriezer gestopt om ze goed knapperig te maken.’’

Zoetzure saus

Hoewel de nuggets volgens Bernadette meer dan geslaagd waren, is ze vooral enthousiast over haar zoetzure saus. ‘’Ik dacht echt niet dat het zou lukken om de saus thuis te maken, maar ik ben heel dichtbij het origineel gekomen,’’ schrijft Babette. Ik heb de saus gemaakt van abrikozenconfituur, lookpoeder, uienpoeder, sojasaus, mosterd, witte wijnazijn, glucosesiroop en maiszetmeel. Ik heb deze ingredienten bij elkaar gegooid en ze zacht pruttelend laten reduceren.’’

Eén minpuntje

Hoewel ze geen exacte hoeveelheden meegeeft, wordt Babette door velen de hemel in geprezen. Al levert het gebrek aan hoeveelheden bij een enkeling lichte frustratie op.

