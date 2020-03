Deze vuistregel vertelt je hoeveel gram suiker te veel is

Wanneer we een voedseletiket lezen kunnen we ondertussen wel inschatten of iets relatief veel calorieën bevat of niet. Het aantal grammen suiker in je favoriete toetje zegt je daarentegen misschien niet zoveel. Dit is hoe het zit.

Het is belangrijk om te weten wat je in je lichaam stopt. Het voedseletiket uitpluizen voordat je het in je boodschappenmandje gooit is daarom verstandig. Maar we snappen: daar heb je niet altijd tijd voor. Een simpele vuistregel die bepaalt hoeveel gram suiker te veel is en hoeveel gram vezels te weinig is, kan soelaas bieden.

De regel van 5

Diëtiste Rachel Swanson oppert bij Well+Good ‘de regel van 5’. “Als eten of een drankje minder dan 5 gram suiker per portie bevat en meer dan 5 gram vezels per portie, dan is dit een goede indicator dat het een gezonde keuze is”, aldus de diëtiste. “Er zijn zeker uitzonderingen, maar uiteindelijk is een vrij goede vuistregel.” Suiker staat overigens niet zo zwart-op-wit op het etiket, maar eindigt iets op -ose, -suiker of -stroop, dan zit er dus wel degelijk suiker in.