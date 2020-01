Libelle Legt Uit: waar komt de naam 'heksenkaas' vandaan?

Heks’nkaas is een lekkere smeerdip gemaakt van roomkaas met verse kruiden. Ideaal voor bij de lunch, koken of borrel. Maar waar komt die gekke naam eigenlijk vandaan?

Het recept van Heks’nkaas werd zo’n 8 jaar geleden bedacht door groenteboer Dennis Voerman uit Haaksbergen. Om in te haken op Halloween, noemde hij het product ‘heksenkaas’. De smeerdip was in één klap populair en sloeg geweldig aan bij zijn klanten.

Product van het jaar

In eerste instantie verkocht hij het alleen in zijn eigen groentezaak in Losser, maar de populariteit kon je later bij een vestiging van Zuivelhoeve kopen. De heksenkaas was bijna niet aan te slepen. Voerman produceerde op een gegeven moment zelfs 600 kilo per dag. In 2013 werd de smeerdip dan ook tot ‘Product van het Jaar’ gekozen.

Gerjhan Roerink, eigenaar van de Zuivelhoeve, zag mogelijkheden en kocht het product van Voerman. Heks’nkaas BV werd een apart bedrijf onder de Zuivelhoeve. En sinds deze overname, is de smeerdip in bijna alle supermarkten verkrijgbaar en daar zijn we maar wat blij mee!

Bron: Vakblad Voedingsindustrie. Beeld: iStock